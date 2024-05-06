Директор драмтеатра «Человек»: Молодых зрителей после пандемии стало больше
Молодежь в театр привлекает что-то новое и интересное, классику многие видели и знают, заявил НСН Владимир Месхишвили.
Директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в пресс-центре НСН рассказал о повышении интереса к театру среди молодежи.
«За последние три года, особенно после пандемии, наш зритель очень изменился - в театр идет молодежь от 20 до 35 лет. Если раньше зритель был 35-60 лет, то сейчас больше молодежи. Классику, наверное, многие знают и видели, а здесь что-то новое и интересное. Может, этим мы привлекаем зрителя. Сложно в наше время что-то делать, но мы стараемся», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что пьесы Уильяма Шекспира по-прежнему невероятно популярны, зрители видят в его драматургии не только сложные взаимоотношения между персонажами, но и ищут ответы на вечные вопросы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru