Адаптировать, но не создать: Почему нейросети не заменят специалистов в кино
Искусственный интеллект позволяет решить технические задачи в кино, но вряд ли вытеснит специалистов из индустрии, заявил НСН Павел Сарычев.
Искусственный интеллект может помочь при создании кино, но не заменит талантливых специалистов, сказала в пресс-центре НСН российский продюсер, генеральный директор Black Box Production и киноателье «Пате», куратор программ в киношколе «Студия 24» Павел Сарычев.
«Искусственный интеллект делает слабых слабее, а сильных сильнее. Вопрос в том, как его применять. К примеру, если бы не искусственный интеллект, то Аугуст Диль вряд ли бы говорил в фильме «Мастер и Маргарита» на русском языке даже с акцентом. Задача с липсингом и русификацией во многом там была решена с помощью ИИ. Он позволяет нам адаптировать контент. История с актерами, которых может заменить ИИ, очень печальная. Но я знаю, что наша работа чуть сложнее. Кино – не только удовлетворение каким-то градационным требованиям, а еще и много общения», - сказал он.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, которая также является продюсером фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что технологии, применяемые в кино, совершенствуются каждый месяц. Это, к примеру, позволяет авторам фильмов заменять артистов дипфейком и внедрять персонажа в кадры документальной хроники.
