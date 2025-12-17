Адаптировать, но не создать: Почему нейросети не заменят специалистов в кино

«Искусственный интеллект делает слабых слабее, а сильных сильнее. Вопрос в том, как его применять. К примеру, если бы не искусственный интеллект, то Аугуст Диль вряд ли бы говорил в фильме «Мастер и Маргарита» на русском языке даже с акцентом. Задача с липсингом и русификацией во многом там была решена с помощью ИИ. Он позволяет нам адаптировать контент. История с актерами, которых может заменить ИИ, очень печальная. Но я знаю, что наша работа чуть сложнее. Кино – не только удовлетворение каким-то градационным требованиям, а еще и много общения», - сказал он.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, которая также является продюсером фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что технологии, применяемые в кино, совершенствуются каждый месяц. Это, к примеру, позволяет авторам фильмов заменять артистов дипфейком и внедрять персонажа в кадры документальной хроники.

