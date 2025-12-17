Продюсер пожаловался на нехватку технических специалистов в кино
Если в советское время киностудии взращивали технических специалистов для кино, то сегодня обучение часто происходит прямо на съемочной площадке, сказал НСН Денис Кирис.
Большинство технических специалистов сегодня обучаются на съемочной площадке, однако для развития индустрии важна их профессиональная подготовка, которой бы занималось государство. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, российский актер, продюсер Денис Кирис.
«Кинотворцов у нас готовят достаточно много, но не технических специалистов. Они составляют 90% группы, делающей кино. В СССР были студии и цеха, в которых взращивались эти специалисты. Сейчас обучение часто происходит на площадке, в частном порядке. В моем понимании, это должно делать государство. Нужна подготовка технических специалистов, которые работают в кино. Сейчас готовят не так много специальностей: звукорежиссеры, художники-постановщики. Однако профессий намного больше, и все они пока остаются в более сложном положении», - заявил он.
Ранее советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что развитие российского кинематографа сегодня невозможно без возрождения научно-технической базы и создания интересных проектов, которые бы окупались в прокате.
