Продюсер пожаловался на нехватку технических специалистов в кино

«Кинотворцов у нас готовят достаточно много, но не технических специалистов. Они составляют 90% группы, делающей кино. В СССР были студии и цеха, в которых взращивались эти специалисты. Сейчас обучение часто происходит на площадке, в частном порядке. В моем понимании, это должно делать государство. Нужна подготовка технических специалистов, которые работают в кино. Сейчас готовят не так много специальностей: звукорежиссеры, художники-постановщики. Однако профессий намного больше, и все они пока остаются в более сложном положении», - заявил он.

Ранее советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что развитие российского кинематографа сегодня невозможно без возрождения научно-технической базы и создания интересных проектов, которые бы окупались в прокате.

