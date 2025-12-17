«Сразу много не бывает»: Зумеров призвали не ждать больших зарплат в кино

«У меня есть претензия к зумерам. Вы приходите на работу и сразу хотите зарплату – 150 тысяч рублей в месяц. Не бывает такого. Я первые три года работал с зарплатой в 16 тысяч рублей. Я понимаю, что тогда за эти деньги можно было слетать в Париж и обратно. Сейчас, наверное, это невозможно, но давайте понимать, что не бывает сразу большой зарплаты», - заметил он.

Ранее сообщалось, что среднее зарплатное предложение для работников киноиндустрии по России в первой половине 2025 года превысило 150 тысяч рублей в месяц. Уровень зарплатных предложений в киноиндустрии зависит от целого ряда факторов: формата проекта (полнометражный фильм, сериал, реклама или онлайн-контент), объема и длительности съемок. Также уровень дохода в данных профессиях сильно зависит от опыта и наработанного портфолио специалиста. напоминает «Радиоточка НСН».

