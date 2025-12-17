Молодых кадров в кино призвали обучать на съемочной площадке
Моральная обязанность опытных кинодеятелей - обучать молодых специалистов на съемочной площадке, заявил НСН Павел Сарычев.
Государство сегодня занимается подготовкой молодых технических специалистов, однако им также необходима практика, которую можно получить лишь на съемочной площадке, заявил в пресс-центре НСН российский продюсер, генеральный директор Black Box Production и киноателье «Пате», куратор программ в киношколе «Студия 24» Павел Сарычев.
«Государство, конечно, не ушло никуда, оно действительно пытается создавать не творческих, а именно технических специалистов среднего и начального звена. Проблема в том, что профессиональные навыки студенты, конечно, должны получать на площадках. Если раньше это был системный подход, и средние профессиональные учреждения выпускали правильное количество механиков камеры, электромехаников, осветителей, дальше они все шли в систему государственных студий и там были мастера производственного обучения, которые брали их под свое крыло, умели работать со студентами. Ведь нельзя любому человеку доверить 18-летнего парня и сказать: «Сделай из него, пожалуйста, осветителя». Все чуть сложнее, важна некая педагогическая история, а на площадке не до педагогики, как правило, там все быстро и жестко», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, представители киноиндустрии должны помогать молодым специалистам.
«Сейчас выпускник средних профессиональных учреждений оказываются на площадке. Он опаздывает, просыпает, мы получаем кучу проблем и сложностей. В какой-то момент хочется сказать: «Давайте так делать не будем. Давайте возьмем людей с рынка, они что-то умеют, зачем мы этих будем учить». В этом проблема, потому что каждый из людей, находящихся в индустрии, конечно, должен понимать, что эта наша некая внутренняя моральная обязанность – готовить смену. Мы ведь здесь не навсегда, нам важно, что кто-то после нас придет. Я, к примеру, двадцать лет назад придя в кино с образованием химика-технолога ничего не умел. Все мои косяки кто-то спасал, объяснял, как быть и что делать», - отметил он.
Ранее руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, российский актер, продюсер Денис Кирис сообщил «Радиоточке НСН», что в России сегодня обучают достаточно кинотворцов, но индустрии не хватает подготовленных к работе технических специалистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Лучше не будет: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья в ипотеку
- Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек
- Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»
- Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем
- «Закусывая земляникой»: Кончаловский рассказал о работе над спектаклем «Макбет»
- Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
- Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
- Российские операторы связи заблокировали в 2025 году 14 млн номеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru