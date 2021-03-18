22.03.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: США vs Россия. Оскорбления президентов и новые санкции

Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей и пригрозил ответом за «вмешательство» в выборы в штатах. Вскоре американские власти заявили о предстоящем введении новых санкций против России. Путин отреагировал на оскорбления, пожелав здоровья американскому коллеге и припомнив поговорку «кто как обзывается, тот сам так называется», после Москва отозвала российского посла из Вашингтона на консультации. Некоторые эксперты называют высказывание Байдена постановочным, заявляя, что американцы переходят все грани дипломатических отношений. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе предложил ответить США признанием ДНР и ЛНР.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о развитии нового витка кризиса российско-американских отношений и его последствиях.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

