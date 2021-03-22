Американист: Байден подставил сам себя, оскорбив Путина

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, в чем смысл заявления президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей".

«Байден позиционирует себя не просто как объединителя расколотого американского общества, но и всего Запада. Поэтому он постоянно говорит об усилении трансатлантических связей. Об этом он говорил и на последней Мюнхенской конференции по безопасности, где прямо заявил об угрозах со стороны России и Китая. В то же время этими словами про Путина Байден себя дискредитировал, показал низкий уровень культуры, который несвойственен лидерам великих держав. Такая риторика свойственна бандиту с большой дороги. Я себе представить не могу, чтобы политические лидеры времен Холодной войны могли бы себе такое позволить. Это деградация американского политического класса», - сказал американист.

Он увидел за этим заявлением Байдена форсирование политики сдерживания России и призвал не строить иллюзий о перспективах российско-американских отношений. В то же время дебаты Путина и Байдена вряд ли состоятся, считает эксперт.

«Байден не примет приглашение Путина к дебатам, так как, скорее всего, Байден будет бледно выглядеть, не только из-за здоровья, но и потому, что ораторские способности Байдена слабы», - полагает Блохин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с президентом России Владимиром Путиным.