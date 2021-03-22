«Потенциальные предатели». Джабаров о поддержавших Байдена россиянах
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал НСН, как относиться к тем, кто поддержал оскорбление в адрес российского лидера.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что России не стоит вводить зеркальные санкции и запрещать въезд в Россию американским чиновникам после оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
«Санкции должны нанести урон противнику, этим занимаются в МИД и в военном ведомстве. А отвечать в духе «Дурак – сам дурак» мы не будем никогда, это не в нашем стиле. Россия так не привыкла», - сказал сенатор и выразил надежду, что Путин с Байденом еще будут встречаться.
В то же время людей внутри России, по мнению Джабарова, которые поддерживают высказывание американского президента, следует назвать предателями.
«Вспомните, сколько людей пришло в Лужники, когда там выступал Путин. Они скандировали его имя и выражали ему свою солидарность. Это говорит о том, что наш народ един. При этом оппозиционеры называли это заказухой. Ну какая это заказуха? Что, им деньги платили? Я вас уверяю, это по зову сердца. Да, не все поддерживают Путина, многим понравилось высказывание Байдена, но это же потенциальные предатели своей страны», - сказал сенатор.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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