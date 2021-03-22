«Непуганы и опасны». Американист рассказал о новой элите США

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН рассказал НСН, что новое поколение американских политиков намного опасней нынешнего президента США.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин на пресс-конференции НСН рассказал, что новое поколение американских политиков много опасней нынешнего президента США, который позволил себе назвать Владимира Путина "убийцей".

«Тем американским политикам, которым сейчас 40-45 лет, такие как Марко Рубио, Тэд Круз – они тоже ястребы. Нынешнее поколение политиков, которое сейчас у власти, воспитано в годы Холодной войны, они понимают, чем чревато противостояние с СССР, они не пойдут на прямой конфликт с Россией. Новое же поколение политиков сложилось во время однополярного мира в 1990-е годы, когда США, как они читают, были гипердержавой. Вот это новое поколение очень опасно. Оно не понимает, чем чревато противостояние с Россией. Они непуганные», - сказал Блохин.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСШАПрезидент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры