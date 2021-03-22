«Непуганы и опасны». Американист рассказал о новой элите США

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин на пресс-конференции НСН рассказал, что новое поколение американских политиков много опасней нынешнего президента США, который позволил себе назвать Владимира Путина "убийцей".

«Тем американским политикам, которым сейчас 40-45 лет, такие как Марко Рубио, Тэд Круз – они тоже ястребы. Нынешнее поколение политиков, которое сейчас у власти, воспитано в годы Холодной войны, они понимают, чем чревато противостояние с СССР, они не пойдут на прямой конфликт с Россией. Новое же поколение политиков сложилось во время однополярного мира в 1990-е годы, когда США, как они читают, были гипердержавой. Вот это новое поколение очень опасно. Оно не понимает, чем чревато противостояние с Россией. Они непуганные», - сказал Блохин.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

