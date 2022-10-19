20.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Социальная поддержка семей во время спецоперации»

Уже почти месяц в России продолжается частичная мобилизация. Всего необходимо призвать в зону СВО до 300 000 человек, хотя, по словам Владимира Путина, ранее планировали меньшую цифру. Тем не менее, по сообщениям СМИ, уже почти половина регионов России отчиталась о завершении мобилизационных мероприятий. По указу президента граждане, призванные в ходе частичной мобилизации в ряды Российской армии или самостоятельно записавшиеся в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции (СВО), приравниваются в правах на льготы к профессиональным военнослужащим. На днях в Госдуме внесли поправки, по которым добровольцы получат отсрочку от мобилизации.

Напомним, что 9 мая президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки семей военных и силовиков, которые участвуют в специальной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины, а 5 октября мэром Москвы был подписан указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Сколько семей уже получили социальную поддержку от государства?

С какими проблемами чаще всего обращаются семьи мобилизованных?

Что положено семьям мобилизованных по закону?

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации?

Как часто уходят добровольцами на фронт?

Какие льготы и соц поддержка распространяется на добровольцев?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



