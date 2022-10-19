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Социальная поддержка семей во время спецоперации

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Начало конференции

13:00

20 октября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

20.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Социальная поддержка семей во время спецоперации»

Уже почти месяц в России продолжается частичная мобилизация. Всего необходимо призвать в зону СВО до 300 000 человек, хотя, по словам Владимира Путина, ранее планировали меньшую цифру. Тем не менее, по сообщениям СМИ, уже почти половина регионов России отчиталась о завершении мобилизационных мероприятий. По указу президента граждане, призванные в ходе частичной мобилизации в ряды Российской армии или самостоятельно записавшиеся в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции (СВО), приравниваются в правах на льготы к профессиональным военнослужащим. На днях в Госдуме внесли поправки, по которым добровольцы получат отсрочку от мобилизации.

Напомним, что 9 мая президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки семей военных и силовиков, которые участвуют в специальной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины, а 5 октября мэром Москвы был подписан указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Сколько семей уже получили социальную поддержку от государства?
  • С какими проблемами чаще всего обращаются семьи мобилизованных?
  • Что положено семьям мобилизованных по закону?
  • Кому предоставляется отсрочка от мобилизации?
  • Как часто уходят добровольцами на фронт?
  • Какие льготы и соц поддержка распространяется на добровольцев?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: pexels.com // J carter
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