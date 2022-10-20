Депутат Останина: Замминистра обороны 21 октября проведет совещание по вопросам мобилизации

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что 21 октября на совещании с Генштабом представит предложения и обращения, связанные с частичной мобилизацией.

«Договорились с министром обороны, что завтра в 10 часов будет совещание с его заместителем Николаем Панковым. Он приглашает начальников мобилизационного отдела Евгения Бурдинского. И как председатель комитета я обязательно приду. Я как председатель комитета и как депутат получаю много писем, к утру добирается до двухсот обращений, в том числе о нарушениях правил призыва в регионах. Люди пишут из всех регионов о том, что заявленные сегодня властью меры социальной поддержки до людей либо не дошли, либо они просто были заявлены», - отметила она.

КПРФ предлагает выплачивать каждой семье мобилизованного 300 тысяч рублей из федерального бюджета, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

