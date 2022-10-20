Депутат Останина: Финансовая поддержка не доходит до семей мобилизованных
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей призвала в данном случае решать вопрос о поддержке на федеральном уровне.
Заявленные властью социальные выплаты для поддержки мобилизованных и их семей не доходят до граждан, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Я как председатель комитета и как депутат получаю много писем, к утру добирается до двухсот обращений. Люди пишут из всех регионов о том, что заявленные сегодня властью меры социальной поддержки до людей либо не дошли, либо они просто были заявлены. Чего стоят только ежемесячные выплаты, которые вопреки тому, что вчера сказал президент – не ниже 195 тысяч рублей, в Свердловской области – ноль, Оренбургская область – ноль. У нас сегодня только 38 регионов самостоятельно оказывают меры финансовой поддержки, а у нас 89 регионов. Меры децентрализованы, необходимо решать вопрос о поддержке семей на федеральном уровне», - рассказала она.
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.
Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат».
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