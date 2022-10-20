Депутат Останина: Финансовая поддержка не доходит до семей мобилизованных

Заявленные властью социальные выплаты для поддержки мобилизованных и их семей не доходят до граждан, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Я как председатель комитета и как депутат получаю много писем, к утру добирается до двухсот обращений. Люди пишут из всех регионов о том, что заявленные сегодня властью меры социальной поддержки до людей либо не дошли, либо они просто были заявлены. Чего стоят только ежемесячные выплаты, которые вопреки тому, что вчера сказал президент – не ниже 195 тысяч рублей, в Свердловской области – ноль, Оренбургская область – ноль. У нас сегодня только 38 регионов самостоятельно оказывают меры финансовой поддержки, а у нас 89 регионов. Меры децентрализованы, необходимо решать вопрос о поддержке семей на федеральном уровне», - рассказала она.

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат».

