«Вместо ОБЖ»: Депутат Останина поддержала введение военной подготовки в школах
По ее словам, сегодня не все мобилизованные граждане полностью готовы к ведению боевых действий.
Школьникам необходимо давать базовые навыки и знания военной подготовки, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Делать надо это обязательно, и учить должны профессионалы. И чтобы не получилось, как сейчас мне говорили жены мобилизованных, что ребята не готовы. Начинать надо со школы, никогда и никому это не мешало. Вместо уроков ОБЖ, где много теории, было бы лучше, чтобы вместе с уроками патриотизма и «Разговорами о важном» еще и обладали бы навыками оказания первой помощи, умели владеть оружием для того ,чтобы их не застали врасплох. Нам нужны ребята спортивные и здоровые. И об этом мы должны позаботиться уже сегодня», - отметила она.
Депутат также заявила о жалобах со стороны семей мобилизованных на степень подготовки к участию в спецоперации.
«Вот жены собравшихся, например, в городе Серове, говорили мне: обещали же две недели подготовки в учебке, а тут три дня, и муж уже в части. Есть опасность, что не все успеют пройти эту переподготовку. То, что пишут сами мобилизованные своим женам, а те транслирует мне… Я эти вопросы задам начальнику мобилизационного отдела Минобороны», - рассказала Останина.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.
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