«Половинчатая мера»: Депутат Останина об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о работе над поправками, согласно которым отсрочка от мобилизации полагается многодетным отцам.

«Законопроект о возможности мобилизованным передать бизнес приняли за несколько дней – и заключение правительства получили. Это нормально. Но как тогда быть с многодетными отцами? Ко мне подходят Авксентьева из «Новых людей», Делягин, Гартунг из «Справедливой России», Чернышов из ЛДПР - такое единение бывает редко – и просят внести поправку в закон, чтобы освободить от мобилизации многодетные семьи, где трое детей, где один, а не трое детей – инвалид, и семьи, где одинокие родители», - рассказала она.

По ее словам, мера об отсрочке от частичной мобилизации для отцов многодетных детей является половинчатой.