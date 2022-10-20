«Половинчатая мера»: Депутат Останина об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей призвала граждан следить за ситуацией, смотреть, поддерживают ли депутаты в регионах новые поправки.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о работе над поправками, согласно которым отсрочка от мобилизации полагается многодетным отцам.
«Законопроект о возможности мобилизованным передать бизнес приняли за несколько дней – и заключение правительства получили. Это нормально. Но как тогда быть с многодетными отцами? Ко мне подходят Авксентьева из «Новых людей», Делягин, Гартунг из «Справедливой России», Чернышов из ЛДПР - такое единение бывает редко – и просят внести поправку в закон, чтобы освободить от мобилизации многодетные семьи, где трое детей, где один, а не трое детей – инвалид, и семьи, где одинокие родители», - рассказала она.
По ее словам, мера об отсрочке от частичной мобилизации для отцов многодетных детей является половинчатой.
«Поддержали 110 депутатов из всех партий. В «Единой России» только трое отважились, остальные проигнорировали. А вчера когда у нас был замминистра обороны Панков и когда он сказал: ну, мы же поддержали вас…Пишут: «Дума добилась». Нет, друзья мои! Половинчатая это мера. Это на период частичной мобилизации, это директива временная. А в самом законе почему отцы детей не до 18 лет, и не до 23 лет, пока ребенок получает образование? Вот если мы в законе пропишем эту норму, тогда наши многодетные родители, которые воспитывают троих детей или одного ребенка-инвалида, будут защищены. Мы внесли эту норму и отправили в региональные парламенты. Они должны ответить до 1 ноября. Вы спросите у своих депутатов в регионах, поддержали они или нет», - объяснила Останина.
Ранее Останина заявила, что в Госдуме не поддержали поправки о предоставлении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя и более детьми, отцов детей-инвалидов и единственных в семье сыновей/дочерей. По ее словам, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» поддержали инициативу, а в «Единой России» 317 из 323 присутствующих депутатов фракции вообще не голосовали.
Позднее Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Путин наградил посмертно ульяновскую воспитательницу
- Захарова отреагировала на отставку Трасс
- Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
- Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства
- Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России
- Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
- Трасс объявила о своей отставке
- ЕП отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России
- Глава МО Белоруссии: Напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу
- ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru