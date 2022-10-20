Депутат Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных
По ее словам, комитет Госдумы по обороне на днях вернул этот законопроект с формулировкой «требуется заключение правительства».
КПРФ предлагает выплачивать каждой семье мобилизованного 300 тысяч рублей из федерального бюджета, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мы в КПРФ сформулировали законопроект еще 23 сентября, направили его в комитет по обороне и в правительство. Мы предлагали каждой семье мобилизованного, независимо от того, контрактник он или доброволец, 300 тысяч рублей из федерального бюджета как разовую меру поддержки. И вот вчера комитет ГД по обороне вернул этот законопроект, с формулировкой «требуется заключение правительства». Да хватит уже бегать и спрашивать, поддержит нас правительство или нет? Разве заключение общества – не главное сегодня для депутата?», - отметила Останина.
По ее словам, мобилизованные на эту сумму могли бы купить себе достойную экипировку, ее стоимость сегодня доходит до 200 тысяч рублей.
«Всё это приводит к тому, что среди мобилизованных сказывается социальное неравенство. Вот пишут наши ребята из Свердловской области: мы здесь выглядим как бомжи. Мы думали, что нас экипируют, и у нас нет вообще ничего – ни носков, ни термобелья», - добавила она.
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.
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