Депутат Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных

КПРФ предлагает выплачивать каждой семье мобилизованного 300 тысяч рублей из федерального бюджета, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мы в КПРФ сформулировали законопроект еще 23 сентября, направили его в комитет по обороне и в правительство. Мы предлагали каждой семье мобилизованного, независимо от того, контрактник он или доброволец, 300 тысяч рублей из федерального бюджета как разовую меру поддержки. И вот вчера комитет ГД по обороне вернул этот законопроект, с формулировкой «требуется заключение правительства». Да хватит уже бегать и спрашивать, поддержит нас правительство или нет? Разве заключение общества – не главное сегодня для депутата?», - отметила Останина.

По ее словам, мобилизованные на эту сумму могли бы купить себе достойную экипировку, ее стоимость сегодня доходит до 200 тысяч рублей.

«Всё это приводит к тому, что среди мобилизованных сказывается социальное неравенство. Вот пишут наши ребята из Свердловской области: мы здесь выглядим как бомжи. Мы думали, что нас экипируют, и у нас нет вообще ничего – ни носков, ни термобелья», - добавила она.

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

