23.04.2024 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Снег в Питере, жара в Омске: Какая погода ждет россиян на майских праздниках»



Синоптики предвещали по всему миру этой весной серию погодных аномалий. Пока эксперты в Беларуси пытаются понять откуда там появились смерчи и аномальная жара, в культурной столице России 19 апреля выпало около 9 мм снега, а в Кронштадте и Лисьем Носу апрельская метель намела по 7 мм осадков в то время, как в Омске было +28,6 градуса, это на 0,6 градуса выше, чем в 1920 году, когда синоптики зафиксировали предыдущий рекорд. На Объединенные Арабские Эмираты второй раз в году обрушились сильные дожди, затопив основные автомагистрали и нарушив полеты в международном аэропорту Дубая.



В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:



Прошла ли магнитная буря? Как она сказалась на здоровье людей?

Почему в этом году такие природные катаклизмы обрушились на разные страны?

Ждать ли аномальных температур и новых катаклизмов?

Какая погода будет на майские праздники на курортах Краснодарского края?

Когда наступит настоящее лето в столице?

Каким будет атмосферное давление?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



