Синоптик Шувалов пообещал жару до +35 градусов в Краснодарском крае

В ближайшие дни в России будет наблюдаться столкновение холода и тепла — если в Краснодарском крае ожидается жара до +35, то на северо-востоке страны дневная температура не превысит -5 градусов, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН о предстоящей рекордной жаре в Краснодарском крае на фоне холодов на северо-востоке России.

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«Пример столкновения холода и тепла мы увидим в ближайшие дни в Краснодарском крае. Уже 25 апреля там не исключены температуры под +30…+35 градусов жары! Такая же погода ожидается и в Ставрополе. А на фоне этого на северо-востоке — в Нарьян-Маре, Воркуте, Сыктывкаре — температура на 30, а то и более градусов ниже. Там даже дневная температура не превышает -5 градусов. Так что колебания температур будут, но в средней полосе они ожидаются более сглаженными. Например, в Москве и Подмосковье 25 и 26 апреля ожидается заметное повышение температуры — до +17…+23 градусов, а в выходные — небольшое снижение, до +13…+18 градусов. Ближайшая ночь может быть холодной, 0…+5 градусов, но до заморозков, надеюсь, не дойдет», — сказал синоптик.

Ранее Шувалов заявил, что в течение последней декады апреля могут быть установлены температурные рекорды в очень многих городах средней полосы России.

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ФОТО: РИА Новости / Карина Ивашко
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