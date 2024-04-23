Синоптик Шувалов призвал готовиться к экстремальным паводкам и засухам в ближайшие годы

Собеседник НСН указал на необходимость готовиться и адаптироваться к этим изменениям климата.

«Нужно предусматривать, что половодья в тех или иных районах России будут более интенсивными. Не каждый год, но в отдельные моменты возможны превышения предыдущих значений. Нужно готовиться к тому, что у нас будут более высокие температуры. И повторение нынешнего теплого апреля произойдет в ближайшие 10 лет, я в этом уверен. Нужно готовиться к засухам, учащению и росту масштабов лесных пожаров. Нужно продумывать на уровне государств и правительств (да и каждого из нас) то, как мы встретим грядущие климатические изменения», — подытожил он.

Ранее Шувалов предупредил о предстоящей рекордной жаре в Краснодарском крае на фоне холодов на северо-востоке России.

