Синоптик Шувалов призвал готовиться к экстремальным паводкам и засухам в ближайшие годы

Количество стихийных бедствий в Северном полушарии будет увеличиваться из-за роста глобальной температуры и разбалансировки климатической системы, заявил в эфире НСН Александр Шувалов.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что климатические изменения становятся причиной повышения разбрса экстремальных значений и экстремальных погодных явлений.

«Ливень в Дубае, небывалое наводнение на юге Китая, паводки у нас на Ишиме и Тоболе как следствие сильного накопления снега и всплеска тепла в момент таяния… Со временем количество стихийных явлений в Северном полушарии будет только увеличиваться, потому что идет рост глобальной температуры, происходит разбалансировка климатической системы», — предупредил Шувалов.

Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума

Собеседник НСН указал на необходимость готовиться и адаптироваться к этим изменениям климата.

«Нужно предусматривать, что половодья в тех или иных районах России будут более интенсивными. Не каждый год, но в отдельные моменты возможны превышения предыдущих значений. Нужно готовиться к тому, что у нас будут более высокие температуры. И повторение нынешнего теплого апреля произойдет в ближайшие 10 лет, я в этом уверен. Нужно готовиться к засухам, учащению и росту масштабов лесных пожаров. Нужно продумывать на уровне государств и правительств (да и каждого из нас) то, как мы встретим грядущие климатические изменения», — подытожил он.

Ранее Шувалов предупредил о предстоящей рекордной жаре в Краснодарском крае на фоне холодов на северо-востоке России.

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ФОТО: vk.com/kurgan_region
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