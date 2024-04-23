Синоптик Шувалов: Апрель станет рекордно теплым в средней полосе России
Апрельская погода преподнесла немало сюрпризов в 2024 году, последняя декада месяца может отметиться абсолютными температурными максимумами в средней полосе России, заявил в эфире НСН Александр Шувалов.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что в течение последней декады апреля могут быть установлены температурные рекорды в очень многих городах средней полосы России.
«На европейской части территории России погода в апреле преподносит очень много сюрпризов. В первой декаде месяца было установлено больше 150 рекордов максимальной температуры. Есть населенные пункты – Воронеж, Курск, Орел – где было установлено по пять суточных рекордов максимальной температуры. В Воронеже среднемесячная температура на 1,5 градуса опережает предыдущий максимум, который наблюдался в 1975 году. В Курске средняя температура близка к рекордным значениям, в Краснодаре – чуть-чуть уступает рекорду 2012 года. И последняя декада в средней полосе обещает быть очень теплой. Если она даст превышение, то абсолютные максимумы апреля будут побиты в очень многих городах средней полосы», — сказал Шувалов.
Ранее зампред правительства России Виктория Абрамченко заявила, что жаркое лето, которое синоптики прогнозируют в 2024 году, может негативно сказаться на урожае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru