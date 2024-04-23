«Холод с Таймыра»: Синоптик Шувалов пообещал москвичам +12 ко Дню Победы
Если первые майские выходные принесут с собой теплую и комфортную погоду, то ко вторым майским праздникам столбики термометров опустятся до +12…+17, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что первые майские праздники в столичном регионе будут очень теплыми, а вот ко вторым длинным выходным в Москву придет похолодание.
«Первые майские праздники будет очень теплыми, дневная температура порядка +17…+22 градусов. Не без дождей, но хорошая, комфортная погода. А вот ко вторым майским праздникам с 9 по 12 мая есть тенденция к движению глубокого циклона с Таймыра ближе к европейской части России, поэтому фронтальная зона будет отодвинута к западу. Западные районы европейской части России останутся в тепле, а в Москве и Подмосковье температура немного понизится. Полагаю, столбики термометров покажут порядка +12…+17 градусов, что близко к норме и даже чуть ниже нормы», — сказал синоптик.
Ранее Шувалов пообещал жителям Краснодарского края и Черноморского побережья комфортные теплые выходные с кратковременными дождями после рекордной жары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru