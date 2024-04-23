Синоптик Шувалов посоветовал не купаться в Черном море в майские праздники

Несмотря на то, что на майские праздники в Краснодарском крае ожидается до +25 градусов, открывать купальный сезон не стоит, поскольку вода еще недостаточно прогрелась, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН пообещал жителям Краснодарского края и Черноморского побережья комфортные теплые выходные с кратковременными дождями после рекордной жары.

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«Пиковые температуры до +30…+35 градусов долго держаться не будут – один-два дня. Но снижение температуры днем ожидается до +25 градусов, прибавится немного дождей. С 28 апреля по 1 мая в регионе будет относительно нежарко: +25 градусов в степной части, +20…+23 градуса на побережье. Вполне комфортно, сплошной области не ожидается, и отдельные кратковременные дожди не испортят погоду», — сказал Шувалов.

При этом синоптик заявил, что об открытии купального сезона на майские праздники говорить не приходится.

«Кто в состоянии купаться при температуре воды +14…+16 градусов, могут рискнуть… Но на эти майские праздники большинству лучше провести время на берегу», — добавил метеоролог.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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