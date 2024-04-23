Синоптик Шувалов посоветовал не купаться в Черном море в майские праздники

«Пиковые температуры до +30…+35 градусов долго держаться не будут – один-два дня. Но снижение температуры днем ожидается до +25 градусов, прибавится немного дождей. С 28 апреля по 1 мая в регионе будет относительно нежарко: +25 градусов в степной части, +20…+23 градуса на побережье. Вполне комфортно, сплошной области не ожидается, и отдельные кратковременные дожди не испортят погоду», — сказал Шувалов.

При этом синоптик заявил, что об открытии купального сезона на майские праздники говорить не приходится.

«Кто в состоянии купаться при температуре воды +14…+16 градусов, могут рискнуть… Но на эти майские праздники большинству лучше провести время на берегу», — добавил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что деревья в Москве зазеленели на 10 дней раньше нормы.

