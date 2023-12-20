21.12. 2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная теме: «Слово пацана» против «Чебурашки». Киноитоги 2023 года»

Портал "Кино-Театр.Ру" подвёл итоги года, назвав самые популярные фильмы и сериалы. По итогам "Слово пацана" занял первое место среди сериалов, а среди полнометражных фильмов абсолютный рекордсмен проката "Чебурашка", собравший около 7 млрд рублей. Эксперты говорят, что в этом году российская киноиндустрии развивается очень активно, например, РОСКИНО удалось организовать почти 70 мероприятий за рубежом и в России, способствующих продвижению отечественной киноиндустрии на международных рынках.

Участники пресс-конференции ответят на следующие вопросы:

Как киноиндустрия жила в 2023 году?

Какие картины стали наиболее прорывными для российской киноиндустрии в 2023 году?

Как сегодня кинотеатры живут без западных картин?

Какими были кассовые сборы российских фильмов в 2023 году и как они сравниваются с предыдущими годами?

Какие новые тенденции можно выделить в российском кино в 2023 году?

Какие отечественные фильмы стали самыми прибыльными?

Тренд на 90-е действительно ли сейчас это популярно?

Пользуются ли спросом российские сериалы?

Насколько большую роль играют стриминговые платформы среди зрителей?

В пресс-конференции примут участие такие эксперты, как:

Алексей Васясин генеральный директор объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО»

генеральный директор объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» Андрей Золотарёв сценарист самого популярного сериала «Слово пацана»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



