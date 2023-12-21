«Чебурашка» и «Вызов»: Гендиректор «Формулы кино» перечислил главные фильмы 2023 года
Алексей Васясин отметил в эфире НСН, что фильм «Вызов» собрал меньше, чем мог собрать.
Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН назвал главные фильмы уходящего года, которые завоевали сердца зрителей.
«Фильм «Чебурашка» собрал 6,7 миллиарда, что подняло на неимоверный уровень планку. Это большая ответственность для создателей. Безусловно, назову фильм «Вызов», который все ждали, за который не может быть стыдно. Этот фильм я рекомендую всем посмотреть, включая семейную аудиторию. Мне кажется, фильм не собрал столько, сколько мог собрать, много причин, нужно анализировать. Безусловно, «Чебурашка» нащупал тему сказок, которые сегодня очень популярны среди зрителей», - отметил он.
Кинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, заявил ранее генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
- За три года в России закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы
- Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на целевую орбиту
- Герасимов заявил, что за полгода потери ВСУ составили 160 тысяч человек
- Украине перевели последние полтора миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС
- СМИ: Блогера Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за голой вечеринки
- Двух военных на Камчатке отправили в колонию за отказ от участия в СВО
- В Дагестане на автодороге «Кавказ» столкнулись 16 машин
- «Бред»: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в краже песен
- СМИ: Мать обвинила в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru