«Чебурашка» и «Вызов»: Гендиректор «Формулы кино» перечислил главные фильмы 2023 года

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН назвал главные фильмы уходящего года, которые завоевали сердца зрителей.

«Фильм «Чебурашка» собрал 6,7 миллиарда, что подняло на неимоверный уровень планку. Это большая ответственность для создателей. Безусловно, назову фильм «Вызов», который все ждали, за который не может быть стыдно. Этот фильм я рекомендую всем посмотреть, включая семейную аудиторию. Мне кажется, фильм не собрал столько, сколько мог собрать, много причин, нужно анализировать. Безусловно, «Чебурашка» нащупал тему сказок, которые сегодня очень популярны среди зрителей», - отметил он.

Кинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, заявил ранее генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

