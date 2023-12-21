«Зло возвращается злом»: Сценарист о сути сериала «Слово пацана»
Сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в эфире НСН заявил, что авторы не хотели учить зрителей, но хотели донести свою боль.
Сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН признался, что создатели нашумевшей картины рассказали простую историю о том, что зло всегда возвращается злом.
«Мы ничего не хотели донести, мы никого не хотим победить. Мы делаем то, что болит у нас. Мне кажется, единственный способ честно рассказать историю – взять свою боль и предъявить ее на суд зрителя. Это то, что нам кажется интересным, острым, это наши детские переживания. Это история, как мне кажется, довольно простая. Это история о зле, которое всегда возвращается злом. О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом. Об этом эта история. Но я не могу сказать, что у нас была мотивация кого-то чему-то научить», - признался он.
Кинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, заявил ранее генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru