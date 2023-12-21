Сценарист Золотарев объяснил, почему переснимали финальную серию «Слова пацана»
Андрей Золотарев в эфире НСН отметил, что некоторые сцены изначально были сняты не так натурально. К тому же, авторы решили раскрыть некоторые линии сюжета иначе.
Сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН назвал две причины, по которым авторы решили переснять финальную серию картины.
«Это был такой сложный момент. Дело в том, что мы поняли, что сделали все хорошо, когда выложили сериал, убедились в этом. При этом есть отдельные технические сложности, которые связаны с тем, что мы снимали не в ту погоду – там был снег без снега. Если сейчас сравнить ту серию, которую незаконно выложили (не надо ее смотреть, пожалуйста), можно увидеть, что в одном случае выглядит все более натурально. Нам не очень нравились не очень натуральные съемки. Плюс существовали линии, которые нам казалось важным закрыть. Поэтому мы несколько переписали какие-то отдельные линии внутри истории, предъявили это на суд продюсеров, они согласились с авторской группой. Это был большой репутационный риск для них, они на него пошли и не прогадали», - рассказал он.
Кинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, заявил ранее генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина призвала объявить бойкот участникам голой вечеринки Ивлеевой
- Лукашенко заявил, что у него пропал голос
- СМИ: Новым послом Италии в России впервые станет женщина
- Испания закупила рекордный объем российского зерна за 11 лет
- Один человек был ранен при обстреле ВСУ брянского села Сопычи
- Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
- За три года в России закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы
- Путин по видеосвязи открыл новую скоростную федеральную автотрассу «Восток»
- Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на целевую орбиту
- Герасимов заявил, что за полгода потери ВСУ составили 160 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru