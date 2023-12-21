Сценарист Золотарев объяснил, почему переснимали финальную серию «Слова пацана»

Сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН назвал две причины, по которым авторы решили переснять финальную серию картины.

«Это был такой сложный момент. Дело в том, что мы поняли, что сделали все хорошо, когда выложили сериал, убедились в этом. При этом есть отдельные технические сложности, которые связаны с тем, что мы снимали не в ту погоду – там был снег без снега. Если сейчас сравнить ту серию, которую незаконно выложили (не надо ее смотреть, пожалуйста), можно увидеть, что в одном случае выглядит все более натурально. Нам не очень нравились не очень натуральные съемки. Плюс существовали линии, которые нам казалось важным закрыть. Поэтому мы несколько переписали какие-то отдельные линии внутри истории, предъявили это на суд продюсеров, они согласились с авторской группой. Это был большой репутационный риск для них, они на него пошли и не прогадали», - рассказал он.

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