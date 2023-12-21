Гендиректор «Формулы кино»: Кинотеатры заработали 39 миллиардов рублей в 2023 году

Кинотеатры заработали в 2023 году 39 миллиардов рублей, значительно превысив показатели прошлого года, заявил генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

«В этом году с учетом декабря индустрия закроет 39 миллиардов рублей, что значительно больше, чем прошлый год. В прошлом году было порядка 23,6 миллиарда рублей. Но мы не дотянем до 2021 года, когда было большое скопление зарубежного и российского контента, тогда индустрия заработала больше 40 миллиардов», - рассказал он.

Портал «Кино-Театр.Ру» подвёл итоги года, назвав самые популярные фильмы и сериалы. По итогам "Слово пацана" занял первое место среди сериалов, а среди полнометражных фильмов абсолютный рекордсмен проката «Чебурашка», собравший около 7 млрд рублей. Эксперты говорят, что в этом году российская киноиндустрии развивается очень активно, например, РОСКИНО удалось организовать почти 70 мероприятий за рубежом и в России, способствующих продвижению отечественной киноиндустрии на международных рынках, передает «Радиоточка НСН».

