8.11.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Синдром «грязных рук». Как остановить вспышку вируса Коксаки?
В девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки. По данным СМИ, заболевание обнаружено у несовершеннолетних в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях. Роспотребнадзор начал проводить «утренние фильтры» в школах и детских садах в регионах России и запустил горячую линию. Данный вирус, по их информации, сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом.
· Что поспособствовало распространению вируса Коксаки?
· Чем опасен этот вирус, и кто в зоне риска?
· Как определить в домашних условиях данное заболевание?
· Какие меры профилактики стоит применить?
· Что общего у вируса Коксаки и кишечного гриппа?
· Как защититься и что делать, если заболел вирусом Коксаки?
Участники пресс-конференции:
- педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;
- врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8