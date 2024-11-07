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Синдром «грязных рук». Как остановить вспышку вируса Коксаки?

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Начало конференции

11:00

8 ноября 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

8.11.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Синдром «грязных рук». Как остановить вспышку вируса Коксаки?

В девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки. По данным СМИ, заболевание обнаружено у несовершеннолетних в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях. Роспотребнадзор начал проводить «утренние фильтры» в школах и детских садах в регионах России и запустил горячую линию. Данный вирус, по их информации, сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом.

· Что поспособствовало распространению вируса Коксаки?

· Чем опасен этот вирус, и кто в зоне риска?

· Как определить в домашних условиях данное заболевание?

· Какие меры профилактики стоит применить?

· Что общего у вируса Коксаки и кишечного гриппа?

· Как защититься и что делать, если заболел вирусом Коксаки?

Участники пресс-конференции:

  • педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
  • профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;
  • врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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