Профессор Продеус опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках
Андрей Продеус заявил НСН, что все чаще микробы становятся нечувствительными к антибиотикам.
Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в аптеках России.
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«У меня нет данных о том, что антибиотиков в аптеках не хватает, это какая-то странная информация. Я имею отношение к аптечному сообществу, могу сказать, что такого процесса сегодня нет. При этом я поддерживаю, что мы должны аккуратно относиться к употреблению антибиотиков, так как фиксируется увеличение антибиотикорезистентности (устойчивость микробов к препаратам). Вот такая проблема есть, некоторые микробы к антибиотикам становятся нечувствительными», - рассказал он.
Перебои с поставками антибиотиков происходят, но катастрофического дефицита нет, так как у всех препаратов есть аналоги, которые могут быть назначены при лечении, заявил ранее НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru