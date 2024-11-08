«Коварная болезнь»: Врач Болибок перечислил осложнения после вируса Коксаки
Владимир Болибок заявил НСН, что вирус Коксаки коварен тем, что много дает осложнений, например, менингит.
Вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.
«С этим вирусом всегда проявляют осторожность, чтобы не было вспышки более серьезной инфекции – полиомиелита. Вирус Коксаки коварен тем, что много дает осложнений, в частности, может быть менингит, кардиомиопатия, поражение других органов и систем. Коварство в том, что на фоне относительно легкого течения основной части заболевания может развиться отсроченное осложнение. Сейчас это сезонное повышение заболеваемости, оно случается каждый год», - объяснил он.
В девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки. По данным СМИ, заболевание обнаружено у несовершеннолетних в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях. Роспотребнадзор начал проводить «утренние фильтры» в школах и детских садах в регионах России и запустил горячую линию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru