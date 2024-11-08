Профессор Продеус призвал не называть Турцию главным источником вируса Коксаки

«Хочу заступиться за Турцию и за все страны, которые винят в распространении вируса Коксаки. Он присутствует и на южном побережье России, в Краснодарском крае. Он присутствует в принципе там, где живет человек, нельзя сказать, что он завезен», - отметил он.

Также Продеус рассказал об историческом происхождении вируса.

«Просто в тех местах, где есть массовые скопления с бассейнами, грязными руками, его элементарно больше… Так случилось, что граждане России массово выезжают на каникулы в Турцию. Так же это случается и на побережье Черного моря. Если исторически посмотреть, этот вирус был обнаружен в США, назван по городку Коксаки вблизи Нью-Йорка. Понимаете, этот вирус существует там, где существуют люди», - рассказал собеседник НСН.

Вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.

