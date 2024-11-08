Профессор Продеус призвал не называть Турцию главным источником вируса Коксаки
Андрей Продеус заявил НСН, что вирус присутствует и на побережье Черного моря, но распространяется при массовом скоплении людей.
Вирус Коксаки нельзя считать «привозным», в России он тоже присутствует, но распространяется он при массовом скоплении людей в бассейнах, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Хочу заступиться за Турцию и за все страны, которые винят в распространении вируса Коксаки. Он присутствует и на южном побережье России, в Краснодарском крае. Он присутствует в принципе там, где живет человек, нельзя сказать, что он завезен», - отметил он.
Также Продеус рассказал об историческом происхождении вируса.
«Просто в тех местах, где есть массовые скопления с бассейнами, грязными руками, его элементарно больше… Так случилось, что граждане России массово выезжают на каникулы в Турцию. Так же это случается и на побережье Черного моря. Если исторически посмотреть, этот вирус был обнаружен в США, назван по городку Коксаки вблизи Нью-Йорка. Понимаете, этот вирус существует там, где существуют люди», - рассказал собеседник НСН.
Вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.
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