Инфекционист Малышев призвал прививаться от гриппа и COVID-19 каждый год

Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что эффективной вакцины от современных штаммов COVID-19 сегодня нет.

«Грипп – это инфекция, от которой однозначно нужно прививаться, особенно тем, кто входит в группу риска, имеет еще какие-то заболевания. Как раз для их здоровья грипп будет представлять большую проблему. Что касается прививок от коронавирусной инфекции, это индивидуальная история. Потому что, к сожалению, на рынке эффективной вакцины от современного штамма нет, мы пока ее не имеем. Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке», - добавил он.

Вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.

