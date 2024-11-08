Инфекционист Малышев призвал прививаться от гриппа и COVID-19 каждый год
Николай Малышев и Андрей Продеус заявили НСН, что штаммы постоянно обновляются, требуется ревакцинация.
От гриппа нужно обязательно вакцинироваться на ежегодной основе, так как штаммы постоянно обновляются, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«От гриппа надо вакцинироваться каждый год, потому что новые штаммы появляются, это неоспоримый факт. В отношении COVID-19 надо обязательно консультироваться с лечащим врачом, так как много нюансов. Надо обязательно провести консультацию. Это касается и гриппа, безусловно», - отметил он.
Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что эффективной вакцины от современных штаммов COVID-19 сегодня нет.
«Грипп – это инфекция, от которой однозначно нужно прививаться, особенно тем, кто входит в группу риска, имеет еще какие-то заболевания. Как раз для их здоровья грипп будет представлять большую проблему. Что касается прививок от коронавирусной инфекции, это индивидуальная история. Потому что, к сожалению, на рынке эффективной вакцины от современного штамма нет, мы пока ее не имеем. Вакцины существующие создавались под прошлые штаммы. Но если человек входит в группу риска, этот вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке», - добавил он.
Вирус Коксаки протекает довольно легко, но в этом его коварство, так как возможны серьезные осложнения после основного заболевания, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН.
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