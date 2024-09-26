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Штрафы за бездетность: Как государство будет бороться с идеологией чайлдфри?

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Начало конференции

14:00

27 сентября 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

27.09.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Штрафы за бездетность: Как государство будет бороться с идеологией чайлдфри?»

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри - концепции добровольного отказа от рождения детей. По словам Вячеслава Володина, авторы законопроекта предлагают запретить пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. В Приморье за склонение к абортам уже ввели штраф до 100 тысяч рублей. Местные депутаты приняли закон в трех чтениях.

  • Поможет ли запрет чайлдфри изменить демографическую ситуацию в России?
  • Где грань между пропагандой и личным мнением?
  • Будет ли считаться пропагандой бездетности разговор на улице или пост в социальных сетях?
  • Как изменится кинематограф в связи с принятием закона?
  • Реклама контрацептивов: уберут ли их с прилавков магазинов?
  • Как закон отразится на работе медработников?

Участники пресс-конференции:

  • член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
  • заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Приглашены к участию:

  • юрист
  • психолог
  • гинеколог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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