27.09.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Штрафы за бездетность: Как государство будет бороться с идеологией чайлдфри?»
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри - концепции добровольного отказа от рождения детей. По словам Вячеслава Володина, авторы законопроекта предлагают запретить пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. В Приморье за склонение к абортам уже ввели штраф до 100 тысяч рублей. Местные депутаты приняли закон в трех чтениях.
- Поможет ли запрет чайлдфри изменить демографическую ситуацию в России?
- Где грань между пропагандой и личным мнением?
- Будет ли считаться пропагандой бездетности разговор на улице или пост в социальных сетях?
- Как изменится кинематограф в связи с принятием закона?
- Реклама контрацептивов: уберут ли их с прилавков магазинов?
- Как закон отразится на работе медработников?
Участники пресс-конференции:
- член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Приглашены к участию:
- юрист
- психолог
- гинеколог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8