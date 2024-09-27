«Плодим доносы»: Закон о запрете пропаганды чайлдфри раскачивает тревожность в обществе
Закон о запрете пропаганды чайлдфри недоработан, его принятие несет риски российскому обществу, сказала НСН Мира Моисеева.
Закон о запрете пропаганды чайлдфри (намеренный отказ от деторождения) несет риски акушерскому сообществу, людям, которые когда-то оставили в Сети цифровые следы, а также раскачивает тревожность в обществе, сказала в пресс-центре НСН юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева.
«Вопрос запрета пропаганды чайлдфри активно обсуждается в юридическом сообществе. Юристов смущает, что пояснительная записка к проекту федерального закона не поясняет, каким образом применение закона после вступления в силу скажется на гражданах и организациях, которые уже оставили в сети Интернет цифровые следы. Каким образом это будет анализироваться, собираться. Более того, пояснительная записка не поясняет, что можно считать за пропаганду отказа от деторождения. Следовательно, решение этого вопроса будет возлагаться на судью по административному судопроизводству. Судья в данном случае будет ломать голову, как принять законное решение. Здесь будет назначаться лингвистическая экспертиза текстов, потому что однозначно нет пояснений, что такое пропаганда», - указала юрист.
По ее словам, в случае принятия закона может вырасти число необъективных доносов.
«Более того, данным законопроектом мы плодим доносы. У нас раскачивается с невероятной скоростью тревожность в обществе. Каждый сосед в силу какой-то неприязни к другому соседу, услышав о том, что бурно обсуждаются вопросы о рождении детей, может пойти и написать заявление в полицию. Данный законопроект несет риски всему акушерскому сообществу, потому что врачи сейчас не понимают, как они должны будут говорить женщинам о контрацепции. Как в школе об этом говорить тоже непонятно», - сказала собеседница НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что мужчинам-законодателям не стоит навязывать женщинам гендерную роль, девушки сами разберутся, как и когда им лучше рожать.
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