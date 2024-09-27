«Не масштаб идеологии»: От рождения детей отказываются не более 2,7% россиян
В России лишь 2,7% женщин добровольно отказываются от рождения детей, никакой идеологии нет, сказала НСН Мира Моисеева.
Ознакомившись с пояснительной запиской к проекту закона о запрете пропаганды чайлдфри (намеренный отказ от деторождения), нет понимания, почему авторы законопроекта называют чайлдфри идеологией в принципе, сказала в пресс-центре НСН юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева.
«От деторождения добровольно отказываются 2,7% населения России. Соответственно, откуда взялся масштаб бедствия, откуда появилось понятие идеологии, которое требует административного наказания. Больше всего в пояснительной записке к проекту закона уделяется внимание цензуре. Здесь указываются конкретные аббревиатуры и ссылки на конкретные названия групп в социальных сетях», - сказала собеседница НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что мужчинам-законодателям не стоит навязывать женщинам гендерную роль, девушки сами разберутся, как и когда им лучше рожать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru