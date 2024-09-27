«Семья и половое воспитание - разные вещи»: Бессараб об уроках «Семьеведения» в школах
Рассказать о семье и рассказать о половом воспитании - две существенные разницы, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что не представляет, как дети могут воспринять уроки полового воспитания.
«Рассказать о семье и рассказать о половом воспитании - две существенные разницы. Больше того, могу сказать, что, вспоминая себя в школьные годы, была бы крайне смущена, если бы в присутствии наших одноклассников нам учитель попытался бы объяснить, что такое пестики и тычинки. Не представляю себе, как провести такой урок», - сказала собеседница НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru