«Семья и половое воспитание - разные вещи»: Бессараб об уроках «Семьеведения» в школах

Рассказать о семье и рассказать о половом воспитании - две существенные разницы, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.



Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что не представляет, как дети могут воспринять уроки полового воспитания.

«Ненадежный партнер»: Зампред СПЧ Киркора отказалась связывать отсутствие детей с чайлдфри
«Рассказать о семье и рассказать о половом воспитании - две существенные разницы. Больше того, могу сказать, что, вспоминая себя в школьные годы, была бы крайне смущена, если бы в присутствии наших одноклассников нам учитель попытался бы объяснить, что такое пестики и тычинки. Не представляю себе, как провести такой урок», - сказала собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ОбразованиеШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры