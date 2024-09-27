«Семья и половое воспитание - разные вещи»: Бессараб об уроках «Семьеведения» в школах

ФАС проверит цены на основные продукты питания в 14 крупнейших торговых сетях Школы Курска и Курчатова с 1 октября будут работать в очно-дистанционном формате Белорусский политолог рассказал о возможных претендентах на пост президента Белоруссии АТОР сообщила о выигранных туристами судах по отказам в выезде из России