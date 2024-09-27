«Ненадежный партнер»: Зампред СПЧ Киркора отказалась связывать отсутствие детей с чайлдфри

Большинство россиян, отказавшихся от детей, даже не знают о существовании идеологии чайлдфри, сказала НСН Ирина Киркора.

Зачастую от рождения детей отказываются из-за низкого дохода, отсутствия жилья и надежного партнера рядом, заявила в пресс-центре НСН заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

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«Большинство наших сограждан, принимая решение не рожать детей, не связаны с чьей-то идеологией. Они принимают это решение из своих личных ситуативных процессов. Чаще всего это отсутствие жилья, низкий доход и ненадежный партнер. Если у женщины нет партнера, на которого она может опереться в этот сложный момент беременности и беззащитности в воспитании ребенка, тогда все это сваливается на её плечи. Тогда женщине становится еще страшнее принимать всю ответственность на себя», - сказала собеседница НСН.

Ранее психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН заявила, что люди, намерено отказавшиеся от рождения детей, часто принимают такое решение на основе своих приоритетов и ценностей.

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ФОТО: РИА Новости
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