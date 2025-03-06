06.03.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Штраф за репост: Как законодатели будут контролировать блогеров?»

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Законопроект о введении штрафов для блогеров, имеющих более 10 тыс. подписчиков, за репосты незарегистрированных страниц и каналов с аудиторией более 10 тыс. человек появится в осеннюю сессию Госдумы.Напомним, что недавно Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов, отмывании денег и других преступлениях.

Депутат при этом напомнил, что за размещение рекламы у игнорирующих требования закона «десятитысячников» ответственность уже существует: согласно ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), за такое нарушение предусматривается штраф до 500 тыс. рублей.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

За какой контент и какие действия могут оштрафовать пользователя социальных сетей?

Действительно за лайк или репост можно сесть?

Выгодно ли сегодня быть блогером и коучем?

Кто сегодня контролирует блогерский контент?

Сколько сегодня зарабатывают блогеры и коучи?

Кто сегодня защищает блогеров и коучей?

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов , заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;

, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике; Ерофеев Марк, адвокат по уголовным и гражданским делам;

адвокат по уголовным и гражданским делам; Анна Милеева, коуч, бизнес-тренер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

