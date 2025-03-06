Депутат Кирьянов: Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях
6 марта 202514:16
Александра Веснина
Депутат Артем Кирьянов рассказал в пресс-центре НСН, что в РКН поступило 195 тысяч заявлений от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек.
Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч человек, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«На конец февраля в Роскомнадзор поступило 195 тысяч заявлений от владельцев каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. На сегодняшний день верифицировано 120 тысяч таких страниц. Это говорит о том, что владельцы каналов хотят вести этот бизнес открыто и честно. Они даже подталкивают государство к тому, чтобы скорее появились различные форматы для того, чтобы не было проблем с уплатой налогов», - сказал собеседник НСН.
Ранее в РКН заявили, что в Сеть попало семь миллионов записей с данными граждан России в январе 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru