Депутат Кирьянов: Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях

Депутат Артем Кирьянов рассказал в пресс-центре НСН, что в РКН поступило 195 тысяч заявлений от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек.

Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч человек, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
«На конец февраля в Роскомнадзор поступило 195 тысяч заявлений от владельцев каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек. На сегодняшний день верифицировано 120 тысяч таких страниц. Это говорит о том, что владельцы каналов хотят вести этот бизнес открыто и честно. Они даже подталкивают государство к тому, чтобы скорее появились различные форматы для того, чтобы не было проблем с уплатой налогов», - сказал собеседник НСН.

Ранее в РКН заявили, что в Сеть попало семь миллионов записей с данными граждан России в январе 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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