«Не 5000 рублей»: В Госдуме призвали сделать штрафы за репосты с анонимных каналов ощутимыми
Депутат Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что штрафы за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек будут значимыми.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал ввести штрафы за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек.
«Необходимо ввести штрафы за репосты публикаций с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 человек. То есть нельзя будет делать репосты со страниц блогеров, которые не зарегистрировались в Роскомнадзоре. Инициатива по этой части еще обсуждается. Я думаю, что мы такой законопроект будем обсуждать в осеннюю сессию. Штрафы должны быть значимыми, речь идет не о 500 рублях и даже не о пяти тысячах», - сказал собеседник НСН.
По его словам, если такой репост был сделан с не зарегистрированной в Роскомнадзоре страницы в иностранных соцсетях, то это станет отягчающим обстоятельством.
«Репосты с зарубежных платформ, которые у нас запрещены или даже не запрещены, должны стать отягчающим обстоятельством. Нам надо понять, что только отечественные платформы и социальные сети, зарегистрированные и работающие по российскому законодательству, могут защитить права своих пользователей, клиентов и бизнес-партнеров», - подчеркнул депутат.
Ранее Кирьянов рассказал НСН, что на сегодняшний день Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч человек.
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