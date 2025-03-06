«Не 5000 рублей»: В Госдуме призвали сделать штрафы за репосты с анонимных каналов ощутимыми

По его словам, если такой репост был сделан с не зарегистрированной в Роскомнадзоре страницы в иностранных соцсетях, то это станет отягчающим обстоятельством.



«Репосты с зарубежных платформ, которые у нас запрещены или даже не запрещены, должны стать отягчающим обстоятельством. Нам надо понять, что только отечественные платформы и социальные сети, зарегистрированные и работающие по российскому законодательству, могут защитить права своих пользователей, клиентов и бизнес-партнеров», - подчеркнул депутат.

Ранее Кирьянов рассказал НСН, что на сегодняшний день Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях с аудиторией больше 10 тысяч человек.

