Юрист выступил против штрафов непубличных лиц за репосты из анонимных каналов
Жизнь обычного пользователя в интернете усложнится, если ему каждый раз придется искать в реестре РКН блогера, со страницы которого он хочет репостнуть что-либо, сказал НСН Марк Ерофеев.
Адвокат по уголовным и гражданским делам Марк Ерофеев в пресс-центре НСН выступил против введения штрафов за репосты непубличных лиц из не зарегистрированных в Роскомнадзоре каналов или блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек.
«Предположим, обычный гражданин видит пост какого-то блогера с аудиторией более 10 тысяч человек - там фото с детьми, кошками, собаками. Этот пост не негативный, ничего плохого он не несет. Гражданин решит поделиться этим постом у себя, а потом должен будет выплатить штраф за то, что не проверил, был ли этот блогер зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Это все усложняет жизнь в интернете, который был создан для упрощения коммуникации между людьми. Нам разъяснили, что все это делается для деанонимизации, что, конечно же, будет полезно для полиции, например, при расследовании каких-то дел. Я надеюсь на разумность. Сейчас наказание за репосты предлагается ввести, дальше - за лайки? Куда мы все придем? Этот законопроект будет только осенью рассматриваться. Я надеюсь, что такое введут только для публичных лиц, не для обычных граждан», - сказал собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал ввести штрафы за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru