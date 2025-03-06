«Нужны критерии!»: В России призвали разграничить блогеров и коучей
6 марта 202514:33
Александра Веснина
Коуч Анна Милеева в пресс-центре НСН призвала разграничивать понятия блогерства и коучинга.
Людям нужно предоставить критерии, по которыми они смогут отличать коучей от обычных блогеров, заявила в пресс-центре НСН коуч, бизнес-тренер Анна Милеева.
«Я выступаю за то, чтобы люди понимали разницу между двумя совершенно разными профессиями - блогерами и коучами. Коучинг - искусство продвигающего диалога. По стандартам коуч не может на сессии говорить более 30% времени. Блогер же - человек, который отдает информацию в мир через свои страницы. У многих в головах стоит знак равенства между блогерами и коучами. Людям нужно дать критерии, по которым они смогут отличать коучей от не коучей, хороших коучей от вчерашнего выпускника без опыта», - сказала собеседница НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал ввести штрафы за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru