«Нужны критерии!»: В России призвали разграничить блогеров и коучей

Коуч Анна Милеева в пресс-центре НСН призвала разграничивать понятия блогерства и коучинга.

Людям нужно предоставить критерии, по которыми они смогут отличать коучей от обычных блогеров, заявила в пресс-центре НСН коуч, бизнес-тренер Анна Милеева.

Депутат Кирьянов: Роскомнадзор верифицировал 120 тысяч каналов в соцсетях
«Я выступаю за то, чтобы люди понимали разницу между двумя совершенно разными профессиями - блогерами и коучами. Коучинг - искусство продвигающего диалога. По стандартам коуч не может на сессии говорить более 30% времени. Блогер же - человек, который отдает информацию в мир через свои страницы. У многих в головах стоит знак равенства между блогерами и коучами. Людям нужно дать критерии, по которым они смогут отличать коучей от не коучей, хороших коучей от вчерашнего выпускника без опыта», - сказала собеседница НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал ввести штрафы за репосты с не верифицированных страниц с аудиторией больше 10 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеСоцсетиШтрафыБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры