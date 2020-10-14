15.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»

После двухнедельных каникул, объявленных в московских школах для сдерживания роста заболеваемости коронавируса, уже с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переводятся на дистанционный режим обучения. Такие меры были приняты из-за продолжающегося роста числа заболевших детей. И хотя продлённые каникулы дали результат: доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%, но общее число заболевших детей продолжает расти. Власти столицы объяснили принятые меры тем, что, по их данным, старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, и на их долю приходится две трети заболевших детей. Пока эти меры принимаются только в Москве, но в Госдуме уже начали задумываться о массовой поддержке семей, чьи дети переведены на дистанционный режим образования. Так, депутаты разработали законопроект о выплатах пособий родителям школьников, которым не исполнилось 14 лет.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о плюсах и минусах перехода на дистанционную систему обучения, а также потенциальных перспективах в этом направлении.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова;

Приглашены:

Члены Общественной Палаты Российской Федерации.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8