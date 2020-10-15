«Начнётся миграция». Почему «дистанционку» для школьников ввели на две недели

Власти Москвы ввели дистанционный режим обучения для школьников-старшеклассников только на две недели из-за того, что пока нет понимания, когда заболеваемость COVID-19 в столице пойдёт на спад. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?» высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Решения принимаются поэтапно: сначала каникулы ввели на две недели вместо одной, теперь две недели дистанционного обучения. Возможно, нет точно прогноза того, что будет с вирусом. Я не исключаю, что придётся продлевать», - отметил он.

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова со своей стороны высказал предположение, что вводить «дистанционку» сразу на месяц власти не рискнули, опасаясь оттока населения.

«Родители, которые к нам обращаются, всё чаще отмечают, что если дети не ходят в школу, то нет никакой необходимости жить в Москве. То есть те, кто ехал в Москву за качеством очного образования, с технопарками и так далее, сейчас пишут: я мог бы жить в Воронежской области, а мой ребёнок подключался бы дистанционно. То есть люди начинают задумываться, а нужно ли жить в Москве. Поэтому я думаю, если бы сейчас на месяц объявили дистанционное обучения, могла бы начаться миграция – а этого, возможно, не хотят допускать», - сказала она на пресс-конференции НСН.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился возобновить очное обучение для школьников 1-5 классов. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения.

