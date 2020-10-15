Общественники: Дистанционка решила проблему буллинга в школах
Эксперт ОНФ рассказала в эфире НСН, что некоторые школьники благодаря дистанционке перестали чувствовать себя подавленными.
Некоторые школьники стали получать от учебы больше удовольствия именно после перехода на дистанционный формат, заявила директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»
«В первую очередь радуются онлайн-обучению ребята, которые стеснялись проявлять себя в школе. Это дети с заболеваниями, а также стесняющиеся своей внешности. На дистанционном обучении они охотнее вступали в коммуникацию», - рассказала она.
По словам Половковой, школьники признаются, что на онлайн-обучении их перестали обижать и унижать одноклассники, а также не давили педагоги.
«Дистанционка в каком-то плане решила проблему буллинга», - отметила эксперт ОНФ.
Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения.
В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, и на их долю приходится две трети заболевших детей.
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