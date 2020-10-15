Общественники: Дистанционка решила проблему буллинга в школах

Некоторые школьники стали получать от учебы больше удовольствия именно после перехода на дистанционный формат, заявила директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»

«В первую очередь радуются онлайн-обучению ребята, которые стеснялись проявлять себя в школе. Это дети с заболеваниями, а также стесняющиеся своей внешности. На дистанционном обучении они охотнее вступали в коммуникацию», - рассказала она.