«Чёрный день» наступил: В ГД призвали распечатать ФНБ для онлайн-учёбы
Депутат Олег Смолин объяснил в эфире НСН, почему обеспечить условия для дистанционной учёбы школьников должно государство.
Школьников перед переводом на онлайн-обучение необходимо обеспечить компьютерами, широкополосным интернетом и учебным контентом, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»
По его словам, создать все необходимые условия для домашнего обучения должно именно государство, так как оно не дает возможности отказаться от удаленного формата.
Депутат предложил брать деньги на это в Фонде национального благосостояния.
«Он создавался на случай черного дня. Он наступил и не надо держаться за эту кубышку до последнего. Ухудшение качества образования, которое происходит из-за перехода на дистанционный формат, обязательно скажется на экономике страны», - отметил он.
Смолин также процитировал слова российского ученого Дмитрия Менделеева.
«Экономить на образовании хуже, чем топить ассигнациями», - сказал он.
Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения. В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом, и на их долю приходится две трети заболевших детей.
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