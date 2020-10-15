«Чёрный день» наступил: В ГД призвали распечатать ФНБ для онлайн-учёбы

Депутат предложил брать деньги на это в Фонде национального благосостояния.

«Он создавался на случай черного дня. Он наступил и не надо держаться за эту кубышку до последнего. Ухудшение качества образования, которое происходит из-за перехода на дистанционный формат, обязательно скажется на экономике страны», - отметил он.

Смолин также процитировал слова российского ученого Дмитрия Менделеева.

«Экономить на образовании хуже, чем топить ассигнациями», - сказал он.

Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения. В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом, и на их долю приходится две трети заболевших детей.

