В Госдуме призвали доплатить учителям за COVID и за онлайн

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился с необходимостью введения доплат учителям.

«За риски докторам, хотя и не всем, всё-таки доплатили. Учителям за риски пока никто ничего не доплатил, и это, с нашей точки зрения, неправильно. Какие (нужны – прим. НСН) выплаты, это вопрос отдельный. Я думаю, не такие, как врачам, потому что врачи работают прямо в «красных зонах». Но выплаты должны быть, причём двоякого рода: за риски и за дополнительную работу, если человек работает дистанционно. Дистанционное преподавание резко увеличивает нагрузки – говорю в том числе и по собственному опыту», - сказал он.

Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения. В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом, и на их долю приходится две трети заболевших детей.

