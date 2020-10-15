В Госдуме призвали доплатить учителям за COVID и за онлайн
Депутат Госдумы завил в эфире НСН, что учителям нужно доплачивать за риски из-за COVID или за дополнительную работу, если они работают дистанционно.
Вопрос оплаты дополнительной нагрузки на педагогов при онлайн-обучении требует урегулирования, заявила директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?»
«В законе «Об образовании» нет дистанционной формы обучения. В случае, если родитель просит перевести ребенка на онлайн-учебу, учитель сначала ведет занятия с классом в школе, а потом вынужден готовить индивидуальные задания ребенку, проверять работы. Эта работа не оплачивается. Таких случаев становится все больше. Это пока никак не урегулировано», - отметила она.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился с необходимостью введения доплат учителям.
«За риски докторам, хотя и не всем, всё-таки доплатили. Учителям за риски пока никто ничего не доплатил, и это, с нашей точки зрения, неправильно. Какие (нужны – прим. НСН) выплаты, это вопрос отдельный. Я думаю, не такие, как врачам, потому что врачи работают прямо в «красных зонах». Но выплаты должны быть, причём двоякого рода: за риски и за дополнительную работу, если человек работает дистанционно. Дистанционное преподавание резко увеличивает нагрузки – говорю в том числе и по собственному опыту», - сказал он.
Ранее власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах, а с 19 октября школьники 6-11 классов минимум на ближайшие две недели переходят на дистанционный режим обучения. В мэрии объяснили принятые меры тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусом, и на их долю приходится две трети заболевших детей.
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