16.04.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится онлайн пресс-конференция на тему: «Сгоревшие заживо: Почему ежегодно гибнут зацеперы?»

Ежегодно с наступлением весны электрички и поезда оккупируют экстремалы-зацеперы, многие из которых являются несовершеннолетними. Тяга к приключениям и борьба за лайки в социальных сетях для зацеперов зачастую заканчиваются смертью. 26 марта на станции Покровское Курского направления произошла трагедия. На крыше электропоезда были обнаружены подростки, — сообщили в прокуратуре. — Один из них от удара током получил травму, несовместимую с жизнью, другой от госпитализации отказался. В начале апреля в Рязани поезд около 20 км провез тело несовершеннолетнего зацепера. Школьник погиб от удара током после того, как решил нелегально прокатиться на крыше состава. Мертвого подростка сняли с состава не сразу. 11 апреля в Подмосковье 15-летний зацепер попал в больницу с ожогами после того, как решил прокатиться между вагонами на электричке, которая ехала из Одинцово в Москву. Это только малая часть трагедий, которые происходят из-за зацепинга.

Сколько зацеперов было задержано с начала года?

Какова статистика по травмам и летальным исходам среди зацеперов?

Какая профилактическая работа проводится сегодня среди подростков?

Какие направления самые «популярные» у зацеперов?

Какова на сегодняшний день система наказания за подобные нарушения?

Участники пресс-конференции:

И.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов;

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

