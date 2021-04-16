В Совфеде призвали увеличить штрафы за «зацепинг»

Законодатели уже предлагали повышенные штрафы, но Госдума отклонила инициативу, рассказал сенатор Владимир Круглый.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил на пресс-конфернции НСН, что штрафы за «зацепинг» должны быть выше.

«Сейчас наказанием за "зацепинг" является штраф в сто рублей или профилактическая беседа. Как в наше время это может остановить? Это даже не обсуждается. У законодателей были предложения повысить штраф до суммы от полутора до пяти тысяч рублей за первый факт, но в Госдуме они не были приняты. С инициативой выступала Мосгордума, но, как я понял, в Госдуме проект отклонили на основании того, что сейчас готовится новый Кодекс об административных правонарушениях. Конечно, эта ситуация неправильная, и она требует решения» , - отметил он.

Ранее и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов раскрыл статистику по случаям «зацепинга».

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ФОТО: НСН
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