В Совфеде призвали увеличить штрафы за «зацепинг»

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил на пресс-конфернции НСН, что штрафы за «зацепинг» должны быть выше.

«Сейчас наказанием за "зацепинг" является штраф в сто рублей или профилактическая беседа. Как в наше время это может остановить? Это даже не обсуждается. У законодателей были предложения повысить штраф до суммы от полутора до пяти тысяч рублей за первый факт, но в Госдуме они не были приняты. С инициативой выступала Мосгордума, но, как я понял, в Госдуме проект отклонили на основании того, что сейчас готовится новый Кодекс об административных правонарушениях. Конечно, эта ситуация неправильная, и она требует решения» , - отметил он.

Ранее и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов раскрыл статистику по случаям «зацепинга».

