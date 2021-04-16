МВД раскрыло статистику по «зацепингу» в ЦФО

По данным МВД, с начала года в Центральном федеральном округе погибли девять «зацеперов». Об этом сообщил на пресс-конференции НСН исполняющий обязанности начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов. За весь предыдущий год было десять смертельных случаев.

В целом, по словам Свистунова, случаев «зацепинга» в регионе становится меньше.

«Статистика показывает снижение количества случаев «зацепинга» на 10% в этом по году по сравнению с началом прошлого года. Однако эта статистика не совсем успокаивает: далеко не все факты мы можем выявить», - отметил он.

Также подполковник привел статистику, согласно которой МВД заблокировало в интернете более 200 страниц, пропагандирующих «зацепинг».

