МВД раскрыло статистику по «зацепингу» в ЦФО
Таких случаев становится меньше, но выявить их непросто, рассказал подполковник Валерий Свистунов.
По данным МВД, с начала года в Центральном федеральном округе погибли девять «зацеперов». Об этом сообщил на пресс-конференции НСН исполняющий обязанности начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов. За весь предыдущий год было десять смертельных случаев.
В целом, по словам Свистунова, случаев «зацепинга» в регионе становится меньше.
«Статистика показывает снижение количества случаев «зацепинга» на 10% в этом по году по сравнению с началом прошлого года. Однако эта статистика не совсем успокаивает: далеко не все факты мы можем выявить», - отметил он.
Также подполковник привел статистику, согласно которой МВД заблокировало в интернете более 200 страниц, пропагандирующих «зацепинг».
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