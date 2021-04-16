В Совфеде предложили привлекать рэперов к борьбе с «зацепингом»
Контрпропаганда эффективнее запретов, уверен сенатор Владимир Круглый.
Для борьбы с явлением «зацепинга» нужно привлекать лидеров общественного мнения, включая рэперов, заявил на пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«Молодежь, подростки - понятно, что остановить их только запретительными мерами будет сложно. А вот предоставить альтернативу – построить скейт-парки, делать другие действия в этом направлении, какая-то контрпропаганда. Вот это очень важно. Это повод для каких-то молодежных объединений, организаций. Нужно привлекать лидеров общественного мнения, рэперов. "Зацепинг" - это ведь добровольное самоубийство, потому что можно проехать три раза без последствий, а на четвертый это может привести к смертельному исходу», - сказал сенатор.
Ранее Владимир Круглый рассказал, что законодатели предлагали повысить штрафы за «зацепинг», потому что существующие просто не работают.
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